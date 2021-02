Coronavirus, bollettino del 19 febbraio: diminuiscono i positivi e i ricoverati

I dati di oggi per la Valle d'Aosta: +8 contagi e +11 guariti, invariate le vittime

AOSTA. In attesa della possibile riclassificazione in zona bianca, che potrebbe essere decisa oggi, i numeri delle persone che in Valle d'Aosta attualmente sono positive al Covid19 riprendono a diminuire. In base al bollettino n. 279 diffuso oggi ci sono 8 nuovi positivi e 11 guariti in più con +324 tamponi e +174 persone sottoposte a test.

Diminuiscono anche i ricoverati, da 12 a 11: due i pazienti in terapia intensiva e nove quelli ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale Parini di Aosta.

Invariato il numero di morti.

Il totale dei contagi ad oggi è di 7.955, i morti 413, i guariti 7.409. Risultano inoltre più di 43mila persone sottoposte a tampone e più di 75mila tamponi processati.

E.G.