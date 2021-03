Due lupi trovati morti a Bionaz e Gressoney

Corpo forestale: in un caso l'animale potrebbe essere stato ucciso da altri lupi

AOSTA. Due esemplari di lupo morti sono stati trovati nei giorni scorsi nei comuni di Bionaz e di Gressoney-Saint-Jean.

Entrambe le carcasse sono state recuperate dal Corpo forestale della Valle d'Aosta che ha effettuato una prima valutazione delle possibili cause di morte.

Nel caso di Bionaz l'animale trovato aveva numerosi segni di morsi che fanno intendere un attacco da parte di altri lupi. La carcassa trovata a Gressoney era invece in avanzato stato di decomposizione e ciò ha reso impossibile determinare per ora le cause della morte.

Altre analisi saranno adesso compiute dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

M.C.