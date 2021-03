Coronavirus, 9 casi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Il bollettino del 3 marzo: +9 casi e +6 guariti. I vaccinati aumentano di 337 unità

AOSTA. Sono 9 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta secondo l'ultimo bollettino regionale di aggiornamento della situazione. I tamponi effettuati sono 334 in più rispetto al precedente report e le persone sottoposte al test 164 in più.

Al momento i contagiati sono 166, 12 dei quali ricoverti nei reparti Covid dell'ospedale Parini di Aosta. Altri due pazienti si trovano nel reparto di terapia intensiva.

I guariti sono 6 in più e non risultano altri decessi.

Guardando alla campagna di vaccinazioni, secondo il portale regionale dedicato (aggiornato alla sera del 2 marzo) sono state vaccinate altre 337 persone. Il totale dei vaccinati dall'inizio della campagna sale così a 8.860.

C.R.