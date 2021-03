Covid-19, Usl: conclusa la vaccinazione a domicilio per 80 valdostani ultra90enni

Prosegue in Valle d'Aosta la campagna vaccinale su anziani e disabili

AOSTA. Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid sul territorio della Valle d'Aosta. In questi giorni l'Usl ha concluso la somministrazione a domicilio ai valdostani con più di 90 anni residenti ad Aosta e non in grado di camminare.

"Si tratta di 80 persone che avevano già espresso il loro consenso e ai quali è stata somministrata la prima dose di vaccino da parte di équipe composte da un medico e da un infermiere", spiega l'azienda sanitaria regionale. Adesso "si proseguirà con la vaccinazione dei soggetti ultraottantenni non deambulanti".

Al di fuori del capoluogo regionale le persone impossibilitate a muoversi, indipendentemente dall'età, sono vaccinate a domicilio su segnalazione di medici di famiglia.

Inoltre mercoledì è iniziata la somministrazione presso il Consultorio di Pont Suaz delle persone con disabilità che frequentano i Centri Educativi Assistenziali. I 42 soggetti saranno tutti vaccinati "entro i primi giorni della settimana prossima".

C.R.