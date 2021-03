Vaccino AstraZeneca, rinunce anche in Valle d'Aosta

AOSTA. Stanno destando preoccupazione anche in Valle d'Aosta le notizie del decesso di tre persone che avevano ricevuto il vaccino AstraZeneca. Anche se finora non ci sono evidenze di un nesso tra il vaccino e le morti, la campagna regionale di somministrazioni contro il Covid-19 ne ha subito le conseguenze con rinunce e defezioni.

L'Azienda Usl cerca adesso di rassicurare i valdostani. "Al momento - sottolinea l'Usl - non è stata registrata alcuna reazione avversa nei soggetti già vaccinati con AstraZeneca", quindi "si procederà all'utilizzo di tale vaccino, mantenendo le adeguate azioni di sorveglianza e di vigilanza e in ottemperanza alle direttive ministeriali. Si evidenzia inoltre che anche l’OMS ha confermato la sicurezza del vaccino".

L'invito rivolto ai valdostani è quello di "confermare con fiducia l'iscrizione al portale per la somministrazione del medesimo".

In risposta alle defezioni che già ci sono state l'azienda sanitaria ha chiamato altre persone che "si sono rese disponibili alla vaccinazione". Lo stesso sarà fatto nei prossimi giorni se ci saranno altre rinunce in modo da non rallentare la campagna e non sprecare le dosi già pronte.

L'Usl ha anche attivato una raccolta di adesioni di persone disponibili a farsi vaccinare con preavvisi minimi. Gli interessati possono contattare il servizio InfoTamponi via e-mail indicando i dati anagrafici, un recapito telefonico e la sede vaccinale (Aosta, Morgex, Chatillon o Donnas). Saranno contattati "solo i soggetti utili al completamento della sessione vaccinale".

Marco Camilli