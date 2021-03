Covid-19, per i contagiati esenzione confermata per le prestazioni di follow up

AOSTA. Anche nell'anno 2021 coloro che hanno contratto o che saranno contagiati dal Covid-19 potranno beneficiare dall'esenzione per le prestazioni sanitarie necessarie nel percorso di guarigione. Oggi la giunta regionale ha infatti approvato di mantenere l'esenzione anche per l'anno in corso per le prestazioni del follow-up.

L’esenzione regionale, valida per i residenti in Valle d'Aosta, dovrà essere apposta dal medico che ha in carico il paziente al momento della compilazione della prescrizione.

redazione