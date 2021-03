Coronavirus, bollettino del 17 marzo: + 49 positivi in Valle d'Aosta

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati oltre 900 tamponi. I decessi salgono a 419

AOSTA. Continuano ad aumentare i casi di positività al Covid-19 in Valle d'Aosta. Il bollettino regionale di aggiornamento di oggi riporta 49 nuovi positivi con +902 tamponi effettuati e +458 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 24 in più. Risulta inoltre il decesso di una paziente avvenuto in ospedale.

Attualmente le persone contagiate sono 369. I ricoverati in ospedale Parini di Aosta sono 2 nel reparto di terapia intensiva e 15 nei reparti Covid.

Da inizio emergenza i contagi totali in Valle d'Aosta sono 8414, i morti 419 e i guariti 7626.

redazione