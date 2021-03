L'ospedale di Aosta riapre il reparto Covid 2

Con l'aumento dei contagi cresce il bisogno di posti letto per i ricoverare i Covid positivi

AOSTA. Con il costante aumento dei casi di nuovo coronavirus che si registra in Valle d'Aosta ormai da diversi giorni riprende a salire anche il numero di persone contagiate che hanno necessità di cure e di assistenza ospedaliere.

Per far fronte al crescente bisogno di posti letto l'Usl ha deciso di riattivare all'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta ha anche il reparto Covid-2 che mette a disposizione altri 18 posti per i contagiati.

Secondo l'ultimo bollettino regionale i Covid positivi ricoverati nell'ospedale aostano sono 17, di cui 2 nel reparto di terapia intensiva. I positivi totali sono 369 (una settimana erano 208).

redazione