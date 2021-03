Valle d'Aosta, da venerdì ripartono le vaccinazioni con AstraZeneca

Tra domani e domenica saranno vaccinate ad Aosta e Morgex 868 persone. Le 110 sedute sospese saranno riprogrammate nei prossimi giorni

AOSTA. Con la pronuncia favorevole di Ema sulla sicurezza di AstraZeneca, da domani i centri di vaccinazione della Valle d'Aosta riprenderanno a somministrare le dosi del prodotto anti Covid-19 dell'azienda farmaceutica anglo-svedese. La comunicazione di conferma arriva dall'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

"In seguito alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi e in ordine all’attesa decisione di EMA di “liberare” il vaccino AstraZeneca, si sta procedendo all’attivazione di tutte le azioni utili alla ripresa dell’attività di somministrazione con tale vaccino, già per la giornata di domani, venerdì 19 marzo 2021", si legge nella nota.

I centri di Aosta e di Morgex vaccineranno domani 322 persone, tra cui 250 insegnanti, e altre 546 persone tra le giornate di sabato 20 e di domenica 21 marzo.

Inoltre "nei prossimi giorni saranno recuperate le vaccinazioni delle 110 persone che erano prenotate per domenica e lunedì scorsi, per le quali la vaccinazione era stata sospesa".

E.G.