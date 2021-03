Recepiti dal governo regionale gli accordi per i test rapidi da medici di famiglia e pediatri

AOSTA. Via libera del governo regionale della Valle d'Aosta alle intese con medici di famiglia e pediatri per effettuare i test antigenici rapidi nei propri ambulatori.

Oggi la giunta valdostana ha recepito gli accordi integrativi regionali sottoscritti lo scorso 17 febbraio, in seguito agli accordi nazionali, per coinvolgere i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta nell'effettuazione dei test per il Covid-19.

Il costo dei tamponi (19,69 euro lordo azienda) sarà sostenuto dall'Azienda Usl con l'utilizzo dei fondi trasferiti dallo Stato per finanziare il sistema sanitario e i maggiori costi legati all'emergenza epidemiologica.

