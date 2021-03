Coronavirus, in Valle d'Aosta altri 62 casi e 1 decesso

Il bollettino regionale del 31 marzo: i ricoverati salgono a 57 con 8 pazienti in terapia intensiva

AOSTA. Rimane stabile a 902 il numero di persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta.

Il bollettino regionale di aggiornamento dell'emergenza riporta 62 nuovi positivi nell'ultimo giorno e 61 guariti in più con + 1.078 tamponi effettuati e 474 persone in più sottoposte a tampone. Nell'ultimo giorno risulta anche il decesso di un paziente positivo ricoverato in ospedale.

I ricoverati intanto aumentano da 53 a 57 (con sempre 8 pazienti in terapia intensiva).

Il totale delle morti collegate al nuovo coronavirus sale quindi a 425 (210 uomini e 215 donne). Il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza arriva a 9.298 casi mentre i guariti finora sono 7.971.

redazione