Francesca Faelli nuova direttrice dei distretti sanitari di Aosta e Morgex

AOSTA. I distretti socio sanitari di Morgex e di Aosta hanno dal 1° aprile una nuova direttrice: si tratta di Francesca Faelli.

Laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Geriatria e Gerontologia, ha già prestato servizio come Dirigente medico di Geriatria e Gerontologia dell'Usl dal 2007 al 2017 e, nel 2017 in Area Territoriale, come coordinatrice dell'Unità di Valutazione Multidimensionale.

I due distretti sanitari dell'Usl della Valle d'Aosta erano stati affidati temporaneamente alla guida di Franco Brinato che adesso rimane direttore dei distretti 3 e 4 di Châtillon e Donnas.

redazione