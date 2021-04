Coronavirus, la situazione in Valle d'Aosta al 7 aprile

Il bollettino aggiornato: altri 2 morti e 61 nuovi contagi



Curva dei positivi attuali in Valle d'Aosta da marzo 2020 a oggi (grafico Protezione civile)



AOSTA. Sono 61 i nuovi casi positivi al Sars-CoV-2 identificati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta secondo il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione. I tamponi effettuati sono 1.104 in più e le persone sottoposte a tampone 407 in più. Ci sono anche due nuovi decessi avvenuti in ospedale, un uomo e una donna. Le morti totali collegate al virus salgono così a 431.

Contando gli 83 nuovi guariti, i casi positivi attuali sono 1.173 (24 in meno rispetto a ieri). Ricoverate in ospedale ci sono 72 persone, 13 delle quali nel reparto di terapia intensiva.

redazione