Vaccinazioni caregiver, in Valle d'Aosta prenotazioni al via nei prossimi giorni

AOSTA. L'Azienda Usl si sta preparando per avviare le vaccinazioni dei caregiver e degli assistenti personali sul territorio della Valle d'Aosta. Le prenotazioni per la somministrazione delle dosi contro il Covid-19 "saranno attivate nei prossimi giorni", annuncia oggi l'azienda sanitaria insieme all'assessorato regionale della sanità.

Un primo elenco di un'ottantina di persone che assistono familiari malati o disabili è stato già comunicato dalle associazioni di riferimento. Inoltre l'Usl valdostana ha preso accordi con i pediatri del territorio affinché segnalino i caregiver e i familiari conviventi dei minori di 16 anni con disabilità grave.

Coloro che non fanno parte delle associazioni possono comunicare la propria disponibilità a vaccinarsi inviando una Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. all'ufficio regionale delle politiche sociali indicando le proprie generalità (nome e cognome, codice fiscale, numero di cellulare e identità della persona assistita) così da consentire la compilazione delle liste di prenotazione. "Non è prevista una risposta via e-mail", informa l'azienda Usl. "I nominativi saranno inseriti nelle liste di prenotazione e le date saranno comunicate successivamente".

C.R.