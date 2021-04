Coronavirus, 3 morti nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Il bollettino dell'8 aprile: in calo il numero di positivi attuali, ma il bilancio dei decessi si aggrava

AOSTA. Si aggrava il bilancio delle morti avvenute in Valle d'Aosta e collegate al Covid-19. Nel bollettino regionale di oggi sono segnalati tre decessi avvenuti nelle ultime ventiquattro ore all'ospedale Parini. Le vittime sono due uomini e una donna.

Il totale delle morti sale così a 434, otto delle quali sono avvenute in questo mese di aprile.

l casi attualmente positivi invece sono in diminuzione per il secondo giorno consecutivo. A fronte di 54 nuovi casi identificati risultano 112 guariti (958 i tamponi effettuati nell'ultimo giorno). I casi attuali scendono a 1.112 di cui dodici ricoverati in rianimazione e 59 nei reparti Covid dell'ospedale aostano.

redazione