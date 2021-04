Vaccini Covid, i medici di famiglia daranno il Johnson & Johnson

Le dosi di AstraZeneca non utilizzate saranno acquiste dall'Usl Valle d'Aosta e date agli ultra 60enni

AOSTA. Cambiano ancora i piani della campagna di vaccinazioni contro il Covid-19. Le ultime novità riguardano le persone indicate come vaccinabili dai medici di famiglia che, visti gli ultimi sviluppi riguardo all'AstraZeneca, riceveranno un diverso vaccino. Giovedì è stato raggiunto infatti l'accordo con i medici di medicina generale che potranno somministrare appunto il Johnson & Johnson al posto del vaccino di Oxford al centro degli accertamenti per casi di trombosi.

Coloro che hanno già ricevuto la prima dose di AstraZeneca riceveranno lo stesso vaccino di richiamo. Gli altri inseriti nelle liste dai 18 ai 55 anni senza patologie riceveranno dal proprio medico il Johnson & Johnson. La prima fornitura di 350 dosi è prevista verso metà aprile.

"L'ipotesi di accordo - spiega l'Usl della Valle d'Aosta - stabilisce che le dosi di vaccino AstraZeneca non ancora inoculate dai MMG (i medici di medicina generale, ndr) - saranno acquisite dall'Azienda Usl, che le utilizzerà nella campagna di vaccinazione in corso, presso le sedi vaccinali sul territorio, somministrandole alle persone di età superiore ai 60 anni".

redazione