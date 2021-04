Covid, in Valle d'Aosta ancora più di mille positivi attuali



AOSTA. Nel fine settimana la Valle d'Aosta ha superato i 10mila casi di contagio da Covid-19. Secondo l'ultimo bollettino sono 10.055, 120 dei quali identificati negli ultimi due giorni con 1.314 tamponi effettuati e poco meno di 400 persone sottoposte a test.

Non risultano nuovi decessi e le persone al momento positive al Cov-Sars-2 sono 1.110, in leggero calo rispetto ai giorni scorsi anche per merito dei nuovi guariti (+ 137 in due giorni). I guariti complessivi sono 8.509.

I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta sono 76 di cui 12 in terapia intensiva.

redazione