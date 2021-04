Covid, in Valle d'Aosta 67 nuovi positivi e 40 guariti

Il bollettino del 19 aprile: superati i 9mila guariti totali

AOSTA. Nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta 67 nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati identificati e 40 pazienti sono stati dichiarati guariti, con 312 tamponi effettuati in più e 89 persone in più sottoposte al test. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento n. 338 diffuso oggi, 19 aprile, dalla Regione.

I positivi attuali sono 979 con 73 persone ricoverate in ospedale, di cui 13 nei reparti di terapia intensiva del Parini di Aosta.

Dall'inizio dell'emergenza in Valle d'Aosta i contagi totali sono 10.433, i morti 439, i guariti 9.015.

redazione