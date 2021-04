Coronavirus, in Valle d'Aosta ancora due decessi

Il bollettino del 21 aprile: diminuiscono i positivi attuali, ma il totale dei decessi continua a salire

AOSTA. Mentre da una parte continua a diminuire il numero di persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta, dall'altra parte aumentano i decessi collegati alla pandemia.

Secondo il bollettino n. 340 diffuso oggi dalla Regione, basato su dati di Usl e Protezione civile, nell'ultimo giorno sono avvenute altre due morti, un uomo e una donna ricoverati in ospedale. Il totale dei decessi è aggiornato a 443 (218 uomini e 225 donne con un'età media di 83,5 anni).

Sempre nell'ultimo giorno risultano 46 nuovi casi identificati e 74 guariti con +557 tamponi e +134 persone sottoposte a tampone. I positivi attuali sono 891 (30 in meno rispetto al bollettino precedente) con 67 persone ricoverate in ospedale. Dodici sono i pazienti in terapia intensiva.

redazione