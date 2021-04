Coronavirus, aumentano ancora le vittime in Valle d'Aosta

Il bollettino del 22 aprile: ancora 2 morti mentre i positivi attuali continuano a diminuire

AOSTA. Il bollettino regionale di aggiornamento sull'emergenza Covid-19 segnala anche oggi altre due morti collegate al virus. In Valle d'Aosta salgono quindi a 445 le vittime della pandemia, 219 uomini e 226 donne. I decessi avvenuti in ospedale sono 301 (due in più rispetto al precedente bollettino).

Il report odierno indica anche 39 nuovi positivi e 65 guariti. I positivi attuali sono 863 di cui 63 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (12 i pazienti in terapia intensiva). I tamponi effettuati sono 553 in più e le persone sottoposte a tampone 172.

Dall'inizio dell'emergenza i contagi totali sono 10.553, i morti 445 e i guariti 9.245. Le persone sottoposte a tampone sono più di 56mila e i tamponi processati quasi 110mila.

redazione