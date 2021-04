Giovani e dipendenze, tre incontri on line con il SerD di Aosta

Il 26 aprile primo appuntamento con un'educatrice su trasgressione, crescita e disagio

AOSTA. Il Servizio per le Dipendenze patologiche dell'Usl della Valle d'Aosta organizza alcuni incontri on line sul tema "Dipendere: i giovani tra le vecchie e le nuove droghe".

Il primo appuntamento è per lunedì 26 aprile con l'educatrice del SerD Sveva Mancini che parlerà della "trasgressione in adolescenza fra crescita e disagio". Il 18 maggio la psicologa Antonella Calabrese tratterà di "adolescenza e consumo di alcol: le ali di Icaro". Infine venerdì 4 giugno ultimo incontro on line con lo psicologo Fabio Pierini sul tema "Device, internet e social: dipendenza o abitudine?".

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con la Cittadella dei Giovani, il Gruppo Cultura e il Comune di Châtillon si svolgeranno con dirette su Youtube e Facebook della Cittadella dalle ore 18 alle ore 19.15.

redazione