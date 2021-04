Adotta un ciliegio ai piedi del Monte Bianco: al via l'iniziativa on line

Il progetto di SkyWay per ripopolare di ciliegi la collina della stazione funiviaria e aiutare i ghiacciai

COURMAYEUR. Si intitola "Adotta un ciliegio alpino ai piedi del Monte Bianco" l'iniziativa lanciata da Skyway a Courmayeur nell'ambito del progetto ambientale e sociale denominato "Save the Glacier".

Funivie Monte Bianco ha deciso di far rifiorire la collina situata sulla sinistra della stazione Skyway, un tempo ricca di ciliegi selvatici. "Non sono in molti a ricordarselo e ci sono poche immagini che lo testimoniano", spiegano le Funivie, ma grazie a questa proposta la collina tornerà al suo aspetto d'un tempo. "Ma c’è anche una ragione più importante - sottolinea la società degli impianti di risalita di Courmayeur -. Piantare alberi come questi ci permette di riportare verde e ossigeno ai piedi del Monte Bianco e fa parte del progetto #savetheglacier".

L'adozione può essere effettuata on line (tramite il sito delle Funivie Monte Bianco) a proprio nome o sotto forma di regalo ricevendo dedica e certificato di adozione.

All'iniziativa ambientale collaborano le società Cva Energie e Rav.

E.G.