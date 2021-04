Celiachia, l'Aic Valle d'Aosta organizza una giornata di screening

Visite e consulenze in occasione della Settimana Nazionale della Celiachia 2021

AOSTA. Anche in Valle d'Aosta l'Aic promuove la Settimana Nazionale della Celiachia 2021. L'iniziativa si svolgerà dal 15 al 23 maggio e per l'occasione l'associazione propone una giornata di screening rivolta a celiaci e possibili celiaci.

"Anche in Valle d'Aosta - sottolinea l'Aic -, come nel resto d'Italia, sono numerosi i pazienti in attesa di ricevere una diagnosi di celiachia, una malattia ancora difficile da individuare, che, come un camaleonte, si nasconde spesso dietro a sintomi non riconducibili in maniera univoca a questa patologia. L'informazione su cos'è la celiachia e su quali conseguenze può avere una errata o mancata diagnosi è la chiave per favorire l'emersione dei numerosi casi ancora ignoti".

In occasione della giornata di screening, in calendario il 15 maggio, i celiaci potranno effettuare approfondimenti diagnostici per escludere patologie correlate mentre coloro che hanno sintomi riconducibili alla celiachia avranno la possibilità di indagare meglio le cause del proprio malessere.

Le consultazioni mediche, gratuite per i soci dell'Aic, sono da prenotare scrivendo all'associazione (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.) o telefonando e saranno svolte da medici specializzati in gastroenterologia, radiologia, endocrinologia, densiometria ossea. Per i celiaci o gli intolleranti diagnosticati sono previste inoltre consulenze sulla dieta.



Elena Giovinazzo