Covid, la situazione al 1° maggio in Valle d'Aosta

Nel bollettino regionale 1 decesso e altri 58 positivi

AOSTA. Secondo il bollettino regionale di oggi sulla situazione dell'emergenza Covid-19 sono 58 i nuovi casi identificati in Valle d'Aosta nell'ultimo giorno e 79 i guariti. I tamponi effettuati sono 849 in più e le persone sottoposte a tampone 317 in più.

Le persone attualmente positive al virus sono 727 di cui 43 ricoverate all'ospedale Parini di Aosta (8 in terapia intensiva).

Segnalato un altro decesso.

Dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione risultano ad oggi 10.990 contagi, 459 morti, 9.804 guariti con oltre 58mila persone sottoposte a tampone e quasi 115mila tamponi processati.

Secondo il portale regionale delle vaccinazioni inoltre sino a questo momento oltre 33mila persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.

