Coronavirus, sono 51 i nuovi casi in Valle d'Aosta

Il bollettino del 7 maggio: 630 i positivi attuali, 9 pazienti in terapia intensiva

AOSTA. Sono 51 i casi di positività al Covid-19 identificati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta secondo il bollettino diffuso oggi dalla Regione.

Rispetto al precedente report sono indicati + 669 tamponi effettuati e + 219 persone sottoposte a tampone, con 31 guariti in più.

I casi positivi attuali sono 630 (20 in più rispetto a ieri) con 36 persone ricoverate in ospedale, nove delle quali in terapia intensiva.

Non risultano altri decessi.

redazione