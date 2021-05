Vaccini anti Covid, la Valle d'Aosta avvia le prenotazioni per i 50enni

L'Usl accelera la campagna di somministrazioni

AOSTA. L'Usl della Valle d'Aosta inizierà "nei prossimi giorni" le prenotazioni del vaccino anti Covid-19 rivolte ai cittadini nella fascia di età dai 50 ai 60 anni. Gli appuntamenti per la seduta di somministrazione saranno fissati "in ordine decrescente di età" e con precedenza alle persone con una o più patologie.

"Questi soggetti avranno una prenotazione per i mesi di giugno e luglio", fa sapere l'azienda sanitaria valdostana.

Le date saranno visibili sul portale dedicato (link) "già dalla metà di questa settimana".

In parallelo per velocizzare i tempi l'Usl sta anticipando le prenotazioni previste a giugno per over 80 e persone in condizioni di fragilità e di estrema vulnerabilità con più di 60 anni. Le sedute programmate a giugno saranno spostate a maggio.

E.G.