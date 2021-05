Covid, 1 decesso e 23 nuovi casi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Il bollettino dell'11 maggio. Lunedì somministrate 764 dosi di vaccino

AOSTA. Secondo il bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta nell'ultimo giorno sono 23 i nuovi casi di positività identificati. Segnalato anche un decesso che porta a 464 le vittime totali della pandemia nella nostra regione. I guariti sono 56.

Sono 753 i tamponi in più effettuati e 233 le persone sottoposte a tampone.

Le persone al momento positive al Covid-19 sono in tutto 534 delle quali 31 ricoverate all'ospedale Parini di Aosta. Sempre 9 i pazienti in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini, i dati riferiti a lunedì comunicati dall'Azienda Usl indicano 764 somministrazioni effettuate (529 come prima dose e 235 come seconda dose). Gran parte delle persone che hanno ricevuto il vaccino sono nella fascia di età 70-79 e 60-69 o rientrano nelle categorie di elevata fragilità. Agli over 80 sono state somministrate 130 seconde dosi e 36 prime dosi.

redazione