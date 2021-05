Covid, vaccinazioni in farmacia per i nati nel 1972 e 1973

Prenotazioni possibili sino a fine maggio nelle farmacie della Valle d'Aosta che hanno aderito alla campagna vaccinale

AOSTA. Da oggi e fino al 30 maggio prossimo nelle farmacie della Valle d'Aosta è possibile prenotare le vaccinazioni gratuite anti Covid-19 con Moderna per i cittadini nati nel 1972 e nel 1973 iscritti al servizio sanitario regionale. Lo comunica l'azienda Usl.

«Le vaccinazioni saranno eseguite presso le farmacie aderenti tra la fine della settimana in corso e il 30 giugno prossimo», spiega l'azienda sanitaria. La dose di richiamo sarà prenotata e somministrata «a distanza di 28 - 42 giorni nella medesima farmacia che ha eseguito la prima dose» e che preferibilmente deve essere la più vicina possibile a casa scegliendo tra quelle che hanno aderito all'accordo tra Usl, Regione, Federfarma e Assofarma per la campagna vaccinale.

Di seguito l'elenco delle farmacie che partecipano alla campagna vaccinale anti Covid. Ad Aymavilles la farmacia Cuc di località Cheriettes; ad Ayas (Champoluc) la San Rocco Srl di piazzale Ramey; ad Aosta la Farmacia centrale Dr. A. Detragiache di piazza Chanoux; a Brusson la San Giuseppe di rue Trois Villages; a Champorcher Sant'Anna di frazione Vignat; a Châtillon la farmacia Ferrando di via Chanoux; a Cogne la farmacia Di Cogne di via Bourgeois; a Courmayeur la Monte Bianco di via Circonvallazione; a Gressan la farmacia Di Gressan Snc di frazione Chez le Ru; a La Thuile la farmacia Berthet di via Collomb; a Montjovet la farmacia Boriolo Marisa di via Berriaz; a Nus la farmacia Fabbri Nello Srl di via Circonvallazione; a Pont-Saint-Martin la farmacia Giacherio di via Chanoux; a Pré-Saint-Didier (Verrand) la farmacia del Verrand di via Dent du Géant; a Saint-Vincent la farmacia Repetto di piazza della Chiesa; a Sarre la farmacia Rovito di località Arensod; a Valtournenche l'Antica Farmacia di Via Meynet (Breuil Cervinia) e la farmacia Varvello di via Roma; infine a Villeneuve la farmacia Saroglia di piazza Chanoux.

E.G.