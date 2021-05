Covid, 23 positivi e 2 morti nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

I dati del bollettino dell'emergenza nuovo coronavirus del 19 maggio

AOSTA. Ventitré nuovi casi positivi e due morti sono segnalati nel bollettino odierno di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. Il report indica inoltre 54 guariti, 544 tamponi effettuati e 192 persone sottoposte a tampone.

Al momento le persone positive al virus sono 354.

I due decessi sono avvenuti in ospedale. I ricoverati al Parini sono 23, nessuno dei quali in terapia intensiva. Ieri i ricoverati erano 29 di cui 3 in terapia intensiva.

Vaccinazioni

Il report giornaliero sulla campagna vaccinale dell'Usl Valle d'Aosta riporta 970 dosi inoculate nella giornata di ieri, martedì 18 maggio. Più di 600 i richiami, metà dei quali somministrati agli over 80 e a persone con elevata fragilità.

redazione