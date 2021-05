Covid, la situazione in Valle d'Aosta al 24 maggio

Nel fine settimana quasi duemila dosi di vaccino somministrate

AOSTA. Sono 285 le persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta, di cui 15 ricoverate all'ospedale Parini di Aosta. Non ci sono pazienti in terapia intensiva né nuovi decessi collegati al virus. Nell'ultimo giorno i nuovi casi sono 5 e i guariti 15.

I dati sono riportati nel bollettino regionale di aggiornamento dell'emergenza sanitaria.

Finora nella nostra regione sono segnalati 11.504 contagi, 471 morti e 10.748 guariti.

Vaccinazioni

Il report dell'Azienda Usl indica 954 dosi di vaccini somministrate sabato scorso e altre 999 nella giornata di domenica. Più di 700 le seconde dosi inoculate.

redazione