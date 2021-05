Covid-19, un altro decesso in Valle d'Aosta

Il bollettino regionale del 25 maggio

AOSTA. Si aggrava il bilancio dei decessi collegati all'infezione da Covid-19 avvenuti in Valle d'Aosta.

Il bollettino regionale di oggi, 25 maggio, segnala infatti la morte di un paziente avvenuta in ospedale. Il totale dei decessi sale a 472.

Nell'ultimo giorno i nuovi positivi sono 21 e i guariti 47 con 552 tamponi effettuati e 155 persone sottoposte a test. I casi positivi attuali scendono a 258 con 11 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (nessuno in terapia intensiva).

Vaccinazioni

Il quotidiano resoconto diffuso dall'Usl sulle vaccinazioni contro il Covid-19 indica 1.139 dosi somministrate nella giornata di ieri, lunedì, e in particolare 692 prime dosi e 447 richiami. Circa 120 le seconde dosi inoculate agli anziani over 80, altre 160 circa a persone con elevata fragilità e circa 120 agli assistiti da 70 a 79 anni. Oltre 500 prime dosi invece sono state somministrate agli assistiti inseriti nella categoria "altre tipologie" (per esempio gli operatori sanitari).

redazione