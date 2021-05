Astra Open Day, esauriti in pochi minuti i 900 nuovi posti

Le sedute disponibili al Palaindoor di Aosta prenotate tutte in meno di un quarto d'ora. L'Usl valutera «ulteriori iniziative»

AOSTA. Ancora una volta i valdostani hanno preso d'assalto il portale regionale dell'Astra Open Day per riuscire a prenotare uno dei 900 posti messi a disposizione per le vaccinazioni contro il Covid-19.

«Sono stati esauriti in 13 minuti e 54 secondi i 900 posti disponibili per gli Astra Open Day, in programma per le date del 29-30 maggio e 8-11-12 giugno 2021», fa sapere in una nota l'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

L'azienda sanitaria ha organizzato le cinque sedute in aggiunta a quella del 2 giugno visto il numero di richieste ben superiori ai posti disponibili inizialmente.

Il portale di prenotazione per l'Astra Day, riattivato oggi alle ore 12, ha registrato un picco di 4.500 utenti al minuto, segno del fatto che anche in questa occasione tantissimi valdostani - molti attirati dalla certificazione verde provvisoria - hanno provato senza successo a prenotare la vaccinazione.

«L'Azienda USL della Valle d'Aosta - si legge adesso sul portale dell'Astra Day - sta valutando ulteriori iniziative per venire incontro a coloro che non sono riusciti a prenotarsi».

C.R.