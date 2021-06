Vaccini anti Covid, l'Usl Valle d'Aosta organizza altri Open Day

Il 5 e 6 giugno sedute riservate ai maturandi, il 12 giugno sessione aperta a tutta la popolazione

AOSTA. Sono riservate entrambe ai maturandi le due sessioni vaccinali contro il Covid-19 organizzate dall'Usl Valle d'Aosta per sabato 5 e domenica 6 giugno. In tutto sono disponibili 720 posti (360 per ciascun giorno) al Palaindoor di Aosta. Il vaccino somministrato è il Janssen (il Johnson&Johnson).

La seduta deve essere prenotata tramite il portale dedicato all'Open Day (link) attivo a partire dalle ore 14 del prossimo 4 giugno. I vaccinati (anche solo con prima dose) e coloro che sono già prenotati per gli Open Day Astra non potranno partecipare a queste due sessioni.

In aggiunta alle giornate del 5 e 6 giugno l'Usl proporrà un altro Open Day con vaccino Janssen aperto a tutta la popolazione iscritta al servizio sanitario regionale valdostano. Il giorno individuato è il 12 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, nella sede vaccinale di Donnas (il salone polivalente di via Binel). Anche in questo caso le prenotazioni devono essere effettuate tramite l'apposito portale dalle ore 12 dell'8 giugno .

«Ulteriori Open Day tematici - fa sapere l'azienda sanitaria - saranno organizzati nel mese di giugno, in base alla disponibilità di vaccini».

E.G.