Test Covid gratuiti dal 10 giugno al tendone drive-in di Aosta

I test permettono di ottenere la certificazione verde Covid e il via libera per le visite nelle strutture socio-sanitarie

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta inizierà il 10 giugno ad effettuare i tamponi gratuiti Covid-19 per la certificazione verde e per coloro che vogliono visitare i familiari ospiti di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Il test antigenici rapidi e molecolari potranno essere prenotati a cominciare dall'8 giugno tramite Cup (recandosi agli sportelli sul territorio o telefonando al numero 0165 548387). I tamponi saranno effettuati fino al 30 giugno presso il tendone drive-in di Aosta, nell'area dell'Espace Aosta, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 11.30 e potranno essere richiesti da residenti e non residenti in Valle d'Aosta.

Come disposto dal governo regionale «saranno effettuati 100 tamponi Covid-19 al giorno: 75 antigenici "rapidi" Sars-CoV2 e 25 molecolari», spiega l'Usl. L'utente dovrà presentarsi al drive-in in automobile, con la mascherina indossata correttamente e munito di tessera sanitaria (o codice fiscale, per chi ne fosse sprovvisto). Il referto sarà consegnato sul posto dopo circa 20 minuti e sarà redatto in italiano o, su richiesta dell'utente, in francese e inglese.

«Qualora il referto fosse “positivo” o “indeterminato”, all’utente sarà effettuato un test molecolare Sars Covid-19 dal personale del Drive-in». Non sarà richiesto alcun ticket.

Clara Rossi