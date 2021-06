Bollettino Covid, in Valle d'Aosta + 5 positivi nell'ultimo giorno

I positivi attuali scendono a 160

AOSTA. Sono 5 i nuovi positivi al Covid-19 confermati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta secondo il bollettino diffuso oggi, 5 giugno, dalla Regione. I guariti sono 12 e non sono indicati decessi; i tamponi processati sono 488 in più e le persone sottoposte a tampone 154.

I positivi attuali scendono a 160 (-7 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati all'ospedale di Aosta sono 6, nessuno dei quali in terapia intensiva.

