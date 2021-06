Covid-19, nell'ultimo giorno 3 contagiati e 1 guarito in Valle d'Aosta

Il bollettino del 7 giugno

AOSTA. Secondo il bollettino regionale dell'emergenza Covid-19 nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta sono tre i nuovi casi di positività confermati dai test. Il report indica anche un guarito. I tamponi effettuati sono 101 in più rispetto al precedente bollettino e i casi testati 31 in più.

I positivi attuali sono 151, di cui sei ricoverati all'ospedale Parini di Aosta.

Non risultano morti collegate al virus.

Dall'inizio dell'emergenza i casi posivi totali sono 11.629, i decessi 472 e i guariti 11.006.

redazione