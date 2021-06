Covid, in Valle d'Aosta prenotazioni di massa «in fase di avvio»

Prenotazioni sul portale vaccini. Ancora aperte le adesioni agli Open Day del 9 - 12 giugno

AOSTA. Le prenotazioni di massa per i vaccini contro il Covid-10 sono «in fase di avvio»: lo annuncia l'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

«I nominativi delle persone a cui si propone una data di vaccinazione saranno inseriti sul Portale Vaccini», anticipa l'azienda sanitaria in una comunicazione che riguarda anche gli Open Day tematici programmati dal 9 al 12 giugno. A questo proposito l'Usl fa sapere che c'è ancora disponibilità di dosi vaccinali Vaxzevria (l'ex AstraZeneca) e pertanto è possibile ancora prenotarsi per uno dei quattro giorni. È possibile scegliere tra il Palaindoor di Aosta o, per le giornate del 9 e 11 giugno, il salone polivalente di Donnas (con vaccino Janssen solo l'11 giugno).

La prenotazione può essere effettuata dai cittadini maggiorenni iscritti al Servizio sanitario regionale, che non abbiano già ricevuto la prima dose o siano stati già prenotati, tramite il portale Open Day (link) a partire dalle ore 15 del giorno precedente a quello scelto.

redazione