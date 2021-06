Domenica 13 giugno altro open day vaccinale ad Aosta e Donnas

AOSTA. Domenica 13 giugno si svolgerà un altro open day vaccinale, in aggiunta alle date già fissate fino a sabato 12. Le prenotazioni per la data del 13 giugno saranno possibili da domani tramite il portale dedicato (link) per tutti i maggiorenni iscritti al servizio sanitario regionale che non abbiano già ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19 e che non siano già prenotati per gli iniziative simili già programmate.

Ecco nel dettaglio gli open day organizzati ad Aosta e Donnas:

Venerdì 11 giugno (prenotazioni dalle ore 15 del 10 giugno) al Palaindoor di Aosta dalle ore 8:10 alle 14:10 (144 posti) e dalle ore 14:30 alle 20:30 (300 posti) con vaccino Vaxzevria. Sabato 12 giugno (prenotazioni dalle ore 15 dell'11 giugno) al Palaindoor di Aosta dalle ore 14:30 alle 20:30 (300 posti) con vaccino Vaxzevria e a Donnas dalle ore ore 8:30 alle 16.30 (360 posti) con vaccino Janssen. Domenica 13 giugno (prenotazioni dalle ore 15 dell'11 giugno) al Palaindoor di Aosta dalle ore 14:30 alle 20:30 (300 posti) con vaccino Janssen e a Donnas dalle ore 14:30 alle 20:30 (120 posti) con vaccino Janssen.

C.R.