Covid, l'ospedale di Aosta riattiva il reparto di Neurologia

Mercoledì dopo la sanificazione dell'ormai ex reparto Covid-1 saranno trasferiti i primi pazienti

All'ospedale Parini di Aosta riprende l'attività della struttura di Neurologia e stroke unit. Gli spazi convertiti nel reparto Covid-1 all'inizio della nuova ondata di contagi è chiuso e tornerà ad accogliere i pazienti con patologie neurologiche da domani pomeriggio dopo il trattamento di sanificazione.

In un primo momento saranno trasferiti nove pazienti ora collocati in altri reparti. Saranno in tutto riattivati diciassette posti di degenza di cui quattro dedicati al monitoraggio dei pazienti colpiti da ictus cerebrale.

«Con la chiusura del reparto Covid-1 e l'immediata riconversione riprende l'attività della struttura di Neurologia e Stroke unit, il "percorso ictus" ritrova il suo alveo naturale e contestualmente può riprendere a pieno regime l'attività della rete delle patologie tempo-dipendenti», dice il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini. L'attività tuttavia «non si è mai fermata - prosegue Giardini - grazie all'organizzazione e all'efficienza di tutte le strutture aziendali e, nello specifico, di quelle afferenti al Dipartimento competente che, oltre a fornire il massimo supporto, ha garantito l'attività reparto del Covid-1 destinando risorse umane preziose e capaci».

«Hanno lavorato in "prima linea" 15 OSS e 30 infermieri appartenenti alla struttura di Neurologia e agli altri reparti di specialità medica. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento», conclude il direttore sanitario.

E.G.