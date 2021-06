Covid-19, due positivi e cinque guariti in Valle d'Aosta

Il bollettino del 24 giugno: positivi attuali sempre in calo e nessun decesso

Scendono a 35 i casi attuali positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta, secondo il bollettino del 24 giugno diffuso dalla Regione. Rispetto al report precedente i nuovi positivi sono 2 e i guariti 5 con 113 persone in più sottoposte a tampone e 517 tamponi processati in più.

Non risultano decessi.

Dall'inizio dell'emergenza la Valle d'Aosta registra 11.678 casi di contagio totali, 473 morti e 11.170 guariti.

redazione