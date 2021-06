Covid-19, + 5 positivi in Valle d'Aosta. Si va verso la zona bianca

Attesa nelle prossime ore l'ordinanza del ministro Speranza per il cambio di classificazione della Valle d'Aosta dal giallo al bianco

In controtendenza rispetto all'andamento recente, oggi il numero di positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta è in leggero aumento. Il bollettino di aggiornamento dell'emergenza n. 405 diffuso oggi dalla Regione (modificato nella grafica e nei contenuti) indica 5 nuovi casi positivi e 3 guariti e 103 casi testati in più rispetto al precedente bollettino.

I positivi attuali sono due in più rispetto a ieri, cioè 37. Un solo paziente è ricoverato all'ospedale Parini di Aosta.

I casi positivi totali dall'inizio dell'emergenza in Valle sono 11.683, i morti 473 e i guariti 11.173.

Con questi dati la Valle d'Aosta si prepara a passare finalmente da zona gialla a zona bianca a partire da lunedì 28 giugno, con una settimana di ritardo rispetto al resto d'Italia. L'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ufficializzerà il passaggio di scenario è attesa nelle prossime ore.

Già da oggi per effetto dell'ultima ordinanza sull'emergenza sanitaria firmata dal presidente della Regione possono riaprire il Casinò di Saint-Vincent e le terme e anche piscine al chiuso, sale giochi e scommesse e centri sociali, culturali e ricreativi nel rispetto dei protocolli anti Covid-19 e delle linee guida contro la diffusione del contagio.



Clara Rossi