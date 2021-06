Bollettino Covid, 0 guariti e 0 nuovi contagi in Valle d'Aosta

Situazione dei contagi invariata nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Resta invariata la situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta secondo il bollettino diffuso dalla Regione riferito a oggi, 26 giugno.

Con 236 casi testati in più risultano zero nuovi positivi, zero guariti e anche zero morti.

I positivi attuali rimangono quindi stabili a 37. Un solo paziente è ricoverato all'ospedale Parini di Aosta, gli altri 36 sono tutti collocati in isolamento domiciliare.

redazione