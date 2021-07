Covid, l'Usl Valle d'Aosta si dota di mascherine 'trasparenti' per i non udenti

I dispositivi sranno distribuiti alle strutture che assistono utenti e pazienti sordi o ipoudenti

L'Usl Valle d'Aosta distribuirà una fornitura di mascherine "trasparenti" che rendono più facile la comunicazione con persone sorde e con problemi di udito. I dispositivi, 320 in tutto, sono a disposizione delle strutture che si occupano di assistenza ai pazienti e agli utenti sordi.

Le mascherine sono realizzate in "tessuto non-tessuto" e sono trasparenti sulla bocca per permettere agli ipoudenti e ai non udenti di vedere i movimenti delle labbra. Sono «certificate come "dispositivi medici di classe 1" e conformi a tutte le normative in vigore», precisa l'azienda sanitaria.

Le mascherine sono già state consegnate alla Direzione medica di presidio ai Cup delle sedi aziendali, ai logopedisti, al servizio riabilitativo ospedaliero e territoriale e alle strutture in cui operano dipendenti sordomuti.

redazione