Covid-19, ancora vaccinazioni a ingresso libero ad Aosta

Nel fine settimana un centinaio di persone si sono vaccinate approfittando degli accessi senza prenotazione

Al Palaindoor di Aosta proseguono anche oggi le vaccinazioni a ingresso libero contro il Covid-19. Nel pomeriggio odierno (dalle ore 14.30 alle ore 20) l'Usl mette a disposizione 80 posti per coloro che sono interessati a ricevere il vaccino con il preparato Pfizer.

L'iniziativa è rivolta agli assistiti residenti in Valle d’Aosta (iscritti al Servizio Sanitario Regionale) di età superiore ai 16 anni che non sono ancora stati vaccinati, inclusi coloro che hanno già un appuntamento per la prima dose e desiderano anticipare la prenotazione e coloro che hanno rifiutato la vaccinazione in passato.

L’accesso è regolamentato attraverso la distribuzione di un numero progressivo, fino ad esaurimento della disponibilità quotidiana.

Sabato e domenica scorsi, secondo i dati dell'Usl, un centinaio di persone hanno approfittato degli accessi senza prenotazione per vaccinarsi. Vista la buona adesione l'iniziativa sarà riproposta anche nei prossimi giorni.

C.R.