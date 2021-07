Vaccini anti Covid, è il turno dei 14-15enni ma le adesioni non decollano

Oggi ad Aosta le prime 200 sedute. Coinvolti quasi 2.500 giovani

Inizia il turno di vaccinazione contro il Covid-19 delle ragazze e dei ragazzi di 14 e 15 anni. Oggi sono programmate le prime sedute, circa 200, e le somministrazioni proseguiranno per il resto del mese fino ai primi tre giorni di agosto nella sede vaccinale del Palaindoor di Aosta. I posti a disposizione ogni settimana sono 720, 600 il martedì e 120 il venerdì pomeriggio.

In tutto sono 2.348 i ragazzi nati tra il 1° ottobre 2005 e il 31 luglio 2007 chiamati a vaccinarsi. Per ora, secondo i dati comunicati dall'Azienda Usl, in 461 hanno confermato la data della vaccinazione sul portale delle prenotazioni.

Maria Paola Farinelli, pediatra e responsabile dell'organizzazione delle sedi vaccinali, spiega: «In Valle d'Aosta abbiamo registrato, finora, 704 casi di minori di 16 anni positivi di cui 312 casi tra i 12 e i 16 anni di età. Inoltre, nel corso dell'anno scolastico, nella nostra Regione è stato necessario disporre la misura della quarantena per più di 500 classi. Una situazione che è possibile contenere solo a fronte di una copertura vaccinale importante».

La pediatra aggiunge: «Ci aspettavamo un'adesione maggiore, ma oggi è il primo giorno e molti sono in vacanza. È fondamentale che anche i ragazzi siano vaccinati per proteggere se stessi e i loro familiari, soprattutto i nonni e i soggetti più fragili e più esposti ai rischi del Covid-19. I ragazzi hanno diritto e bisogno di una vita sociale normale e al riparo dalla malattia e il vaccino è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per mitigare, quanto più possibile, la diffusione del virus. Inoltre, più persone sono vaccinate, minore è la possibilità di diffusione delle varianti, compresa la variante Delta, già in aumento soprattutto tra i giovani».

Nei prossimi giorni saranno portate a termine anche le convocazioni per dodicenni e tredicenni che troveranno sul portale, entro il 16 luglio, una data di prenotazione compresa fra il 20 luglio ed il 10 agosto.

Elena Giovinazzo