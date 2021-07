Con gli interventi inappropriati dell'elisoccorso l'Usl Valle d'Aosta incassa 175mila euro

Già stabilito l'utilizzo dei fondi incamerati per l'anno 2020

Saranno destinati alla retribuzione del personale, all'acquisto di materiale e alla formazione i fondi che l'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha incamerato per gli interventi inappropriati richiesti all'elisoccorso per l'anno 2020. La cifra è sostanziosa: 175.257,31 euro.

La somma, fa sapere l'azienda sanitaria, sarà destinata in parte ai compensi del personale medico impegnato nel servizio (100.000 euro) e in parte alle attività di formazione del personale sanitario e non sanitario (70.000 euro).

I fondi rimanenti rimanenti saranno aggiunti agli oltre 55mila euro incassati negli anni precedenti sempre per interventi inappropriati e serviranno a comprare il materiale di allestimento e la strumentazione di tre ambulanze del 118 acquistate grazie ai fondi Covid.

redazione