Covid-19, comitiva di turisti in quarantena a Valtournenche

Iniziata l'attività di contact tracing per i 4 spagnoli trovati positivi al virus

Una comitiva di turisti spagnoli è stata messa in isolamento dopo il rilevamento di alcuni casi di positività al Covid-19. Il gruppo, una trentina di persone, sta soggiornando in un albergo di Valtournenche. Quattro di loro sono risultati positivi al virus e l'intera comitiva è stata sottoposta a tamponi e si trova in isolamento e quarantena fiduciaria fino all'esito dei test.

Le autorità sanitarie hanno iniziato l'attività di tracciamento dei contatti per individuare eventuali altre persone contagiate. I risultati del contact tracing «consentiranno di valutare eventuali iniziative di quarantena o la possibilità, per alcuni, di rientro a casa già nelle prossime ore», comunica l'Amministrazione regionale.

C.R.