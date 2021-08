Covid, vaccino libero ai 12-16enni da dopo Ferragosto

Al Palaindoor di Aosta sedute senza prenotazione il martedì

Anche ad Aosta da dopo Ferragosto i più giovani potranno accedere liberamente alle vaccinazioni contro il Covid-19. L'Usl Valle d'Aosta ha attivato questa possibilità, su indicazione del commissario nazionale per l'emergenza gen. Figliuolo, a partire da martedì 17 agosto presso la sede vaccinale del Palaindoor.

L'accesso libero è rivolto ai soggetti dai 12 ai 16 anni di età. Per loro le sessioni senza prenotazione si svolgeranno il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle 20. «Saranno somministrati vaccini a mRNA (Pfizer o Moderna, in base alle disponibilità) fino ad esaurimento dei 100-120 posti disponibili per sessione», spiega l'Usl. Ragazze e ragazzi dovranno presentarsi muniti del consenso firmato da entrambi i genitori e accompagnati da un genitore.

Queste sedute di vaccinazione libere si aggiungono a quelle già previste per i minori al martedì e venerdì pomeriggio per le quali è necessaria la prenotazione attraverso il portale regionale anticovid e contattando il servizio InfoVaccini.

E.G.