L'Usl Valle d'Aosta annuncia il potenziamento dei servizi di logopedia sul territorio

L'azienda sanitaria sta asumendo sei collaboratori professionali

L'Usl potenzierà il servizio di logopedia e riabilitazione sul territorio della Valle d'Aosta. L'annuncio dell'azienda sanitaria arriva in occasione dell'assunzione di sei collaboratori professionali con contratto a tempo indeterminato.

I sei logopedisti saranno assegnati ai presidi del territorio per svolgere le attività di educazione e rieducazione delle patologie che riguardano la voce, il linguaggio orale e scritto, la parola e le disabilità comunicative in genere. Potranno operare anche tramite attività di consulenza per familiari dei pazienti e agenzie sociali e a supporto di scuola e istituzioni.

Il direttore dell'Area territoriale dell'Usl, Leonardo Iannizzi, sottolinea proprio come «l'assunzione di sei logopedisti consentirà di potenziare il servizio sul territorio che è rivolto a favore degli utenti adulti, anziani e in età evolutiva, realizzando azioni e attività dirette alla cura e alla riabilitazione delle patologie del linguaggio e della comunicazione. Le prestazioni del logopedisti - conclude Iannizzi - vengono effettuate negli ambulatori dei presidi distrettuali e a domicilio, su prescrizione da parte del medico curante o dello specialista».

Clara Rossi