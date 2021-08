Covid-19, in agosto netto calo delle vaccinazioni in Valle d'Aosta

Somministrazioni dimezzate rispetto a giugno e luglio. Tra i pazienti ricoverati uno era 'immunizzato'

Con la fine della stagione estiva che si avvicina, l'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge per il Covid-19 prima dell'autunno resta un miraggio. In Valle d'Aosta finora soltanto il 61,23% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi e il 73,8% ne ha ricevuta solo la prima.

I dati sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa a Palazzo regionale per fare il punto sulla campagna vaccinale che per il momento ha coinvolto 81.646 persone su oltre 110mila potenziamente interessate dalla campagna.

La copertura maggiore di seconda dose, intorno all'80%, è nella fascia di età dai 70 anni in su. Scendendo con l'età diminuisce anche la percentuale di seconde dosi: intorno al 69% per gli assistiti dai 50 ai 69 anni; al 59,15% per i 40-49enni; al 51,04% per i trentenni; al 41,24% per i maggiorenni fino a 29 anni; al 22,74% tra sedicenni e diciassettenni. Tra i 12 e i 15 anni un giovane su dieci ha ricevuto la seconda dose (479 su 4.759) e il 45,26% è alla prima somministrazione.

La grande "frenata" delle vaccinazioni è avvenuta ad agosto. Il mese deve ancora finire, ma già risultano 8.477 dosi in meno rispetto agli obiettivi definiti dalla campagna. Per il momento sono state somministrate circa 15mila vaccinazioni, la metà rispetto a giugno e luglio.

Ricoveri per Covid-19 tra i vaccinati

Dal 16 giugno in Valle d'Aosta sono 11 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati all'ospedale Parini, con un'età media di 57,7 anni. Otto i pazienti maschi (età media 60,3 anni) e tre le pazienti femmine (età media di 50,6 anni). Tra i ricoverati soltanto uno ha completato il ciclo vaccinale.

Personale sanitario e scolastico

Guardando alle categorie più sensibili, secondo i dati resi noti da Regione e Usl tra il personale sanitario risultano 243 non vaccinati e 71 con prenotazione. Tra il personale scolastico la copertura è al 79% tra i 3.385 docenti e al 77,1% tra 939 non docenti.

Elena Giovinazzo